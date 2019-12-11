Компания Volkswagen продает свой кроссовер Tharu на китайском рынке чуть более года.
Volkswagen начала продажи новой версии кроссовера Tharu
11.12.2019 11:07
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Ранее сообщалось, что в 2020 году этот автомобиль может появится в России, где планируется организовать и его сборку.
На рынке Китая компания начала предлагать новую версию кроссовера, которая получила приставку к названию Tharu и отличается расширенным списком оборудования, а также слегка измененным экстерьером.
Так, для модели предлагают колесные диски особого дизайна размером 17 дюймов, хромированные молдинги, а в салоне будет комбинированная отделка и мультимедиа с 8-дюймовым экраном.
В списке оснащенности появилась система предотвращения столкновений, стеклянная крыша с люком, беспроводная зарядка для смартфонов, а также адаптивный круиз-контроль.
Оценили новинку в 189 800 юаней минимум, а это чуть больше 1,7 млн рублей.
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