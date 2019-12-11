Volkswagen начала продажи новой версии кроссовера Tharu

Компания Volkswagen продает свой кроссовер Tharu на китайском рынке чуть более года.

Ранее сообщалось, что в 2020 году этот автомобиль может появится в России, где планируется организовать и его сборку.

На рынке Китая компания начала предлагать новую версию кроссовера, которая получила приставку к названию Tharu и отличается расширенным списком оборудования, а также слегка измененным экстерьером.

Так, для модели предлагают колесные диски особого дизайна размером 17 дюймов, хромированные молдинги, а в салоне будет комбинированная отделка и мультимедиа с 8-дюймовым экраном.

В списке оснащенности появилась система предотвращения столкновений, стеклянная крыша с люком, беспроводная зарядка для смартфонов, а также адаптивный круиз-контроль.

Оценили новинку в 189 800 юаней минимум, а это чуть больше 1,7 млн рублей.