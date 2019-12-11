Составлен топ-5 самых быстро ржавеющих автомобилей

Автоэксперты подготовили ТОП, в котором указали модели машины, имеющие плохую стойкость кузова к коррозии.

При составлении рейтинга учитывали автомобили, выпущенные в период с 2005 по 2014 год. В результате на первое место определили модель Geely Emgrand X7 2011-2013 г.

На кузове этой машины коррозия может проявится уже в первый год после покупки, так как у кроссовера низкая коррозийная стойкость кузова, который особо боится реагентов.

Opel Astra оказался на второй строчке. В нем коррозии сильно подвержены колесные арки, днище, низкая часть дверей и капот.

В данном случае речь идет о модели, выпущенной в период с 2005 по 2012 год.

Ржавчина через три-четыре года эксплуатации появляется на кузове Nissan Almera (2005-2006 г.), оказавшемся в тройке антирейтинга.

Mazda 6 2005–2008 годов выпуска и Ford Mondeo образца 2006–2010 годов расположились на четвертом и пятом месте. Самыми слабыми местами в Mazda 6 оказались задние арки, крылья и днище, а у Mondeo еще и пороги.