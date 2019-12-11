И возглавил этот рейтинг китайский автомобиль…
Составлен топ-5 самых быстро ржавеющих автомобилей
Автоэксперты подготовили ТОП, в котором указали модели машины, имеющие плохую стойкость кузова к коррозии.
При составлении рейтинга учитывали автомобили, выпущенные в период с 2005 по 2014 год. В результате на первое место определили модель Geely Emgrand X7 2011-2013 г.
На кузове этой машины коррозия может проявится уже в первый год после покупки, так как у кроссовера низкая коррозийная стойкость кузова, который особо боится реагентов.
Opel Astra оказался на второй строчке. В нем коррозии сильно подвержены колесные арки, днище, низкая часть дверей и капот.
В данном случае речь идет о модели, выпущенной в период с 2005 по 2012 год.
Ржавчина через три-четыре года эксплуатации появляется на кузове Nissan Almera (2005-2006 г.), оказавшемся в тройке антирейтинга.
Mazda 6 2005–2008 годов выпуска и Ford Mondeo образца 2006–2010 годов расположились на четвертом и пятом месте. Самыми слабыми местами в Mazda 6 оказались задние арки, крылья и днище, а у Mondeo еще и пороги.