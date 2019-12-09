Renault для индийского рынка готовит еще один бюджетный кроссовер. Его переставят в начале следующего года на выставке Auto Expo в Индии.
Renault разрабатывает новый бюджетный кроссовер
10.12.2019 00:20
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Название будущего «паркетника» пока неизвестно. Профилирующие индийские издание уже узнали, что французский кроссовер будет создан на платформе CMF-A.
При этом длина машины будет не более четырёх метров. Внешность нового кроссовера выполнят в фирменном стиле марки, а под капотом будет устанавливаться литровый турбированный мотор HR10, созданный концерном Renault-Nissan-Mitsubishi.
Какая будет мощность у силового агрегата пока неизвестно, но предполагается, что отдача будет около 95 л.с.
В 2020 году турбодвигатель HR10 начнут устанавливать и на другие модели марки, предлагаемые в Индии.
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