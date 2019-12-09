Прохожие нашли брошенный редчайший электромобиль General Motors EV1

В Атланте на парковке был обнаружен редчайший для нашего времени электрокар General Motors EV1. Возможно это последняя сохранившаяся машина из 1117 ед. выпущенных экземпляров.

General Motors EV1 выпускался в период с 1996 по 1999 год. Американский автопроизводитель был вынужден создать такую машину, чтобы соответствовать новым требования властей Калифорнии.

Они приняли закон, в котором указывалось, что у автопроизводителей должно быть минимум 2% продаваемых в штате машин с нулевыми выбросами.

Если эти условия не будут выполняться, то в качестве наказания будет введен полный запрет на продажи авто марки.

Пока действовал закон General Motors EV1 продавали только в лизинг, к тому же автопроизводитель отмечал, что модель является убыточной.

После отмены закона об авто с нулевыми выбросами, концерн разорвал все лизинговые контракты и снял с производства свой электрокар.

К тому же в компании почти все изъятые лизинговые машины отправляли на уничтожение.

Известно, что около двух десятков электрокаров подарили школам для разборки и изучения конструкции General Motors EV1.

Найденный на парковке старый электрокар покрыт толстым слоем пыли, а ьтакже у него уже спустили шины, но в целом машина выглядит комплектной.

В движение General Motors EV1 приводился 137-сильным электрическим мотором. На первый год производства автомобиль оснащали свинцово-кислотной батареей, а с 1998 года в EV1 начали устанавливать никель-металл-гидридный блок батарей, за счет которых электрокар мог проехать до 225 км.