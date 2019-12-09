В Атланте на парковке был обнаружен редчайший для нашего времени электрокар General Motors EV1. Возможно это последняя сохранившаяся машина из 1117 ед. выпущенных экземпляров.
Прохожие нашли брошенный редчайший электромобиль General Motors EV1
General Motors EV1 выпускался в период с 1996 по 1999 год. Американский автопроизводитель был вынужден создать такую машину, чтобы соответствовать новым требования властей Калифорнии.
Они приняли закон, в котором указывалось, что у автопроизводителей должно быть минимум 2% продаваемых в штате машин с нулевыми выбросами.
Если эти условия не будут выполняться, то в качестве наказания будет введен полный запрет на продажи авто марки.
Пока действовал закон General Motors EV1 продавали только в лизинг, к тому же автопроизводитель отмечал, что модель является убыточной.
После отмены закона об авто с нулевыми выбросами, концерн разорвал все лизинговые контракты и снял с производства свой электрокар.
К тому же в компании почти все изъятые лизинговые машины отправляли на уничтожение.
Известно, что около двух десятков электрокаров подарили школам для разборки и изучения конструкции General Motors EV1.
Найденный на парковке старый электрокар покрыт толстым слоем пыли, а ьтакже у него уже спустили шины, но в целом машина выглядит комплектной.
В движение General Motors EV1 приводился 137-сильным электрическим мотором. На первый год производства автомобиль оснащали свинцово-кислотной батареей, а с 1998 года в EV1 начали устанавливать никель-металл-гидридный блок батарей, за счет которых электрокар мог проехать до 225 км.