Кроссовер Jaguar I-Pace получил увеличенный запас хода

Электрическому кроссоверу Jaguar I-Pace разработали обновленное программное обеспечение, за счет которого получилось увеличить запас хода.

При разработке ПО, компания Jaguar применила технологии, используемые в гоночной версии Jaguar I-Pace.

Помимо увеличенного запаса хода, удалось улучшить и эффективность силовой установки.

Обновленное ПО будет предлагаться для электрокроссовера в версии eTrophy.

Отмечается, что средний заявленный запас хода не изменился и составляет 470 км по циклу WLTP, но при этом увеличенный запас хода будет увеличиваться в среднем на 20 км в зависимости от стиля езды и условий.

Обновленное программное обеспечение предлагают загрузить уже существующим владельцам кроссоверов.

Для этого нужно посетить сервисный центр, тогда как дальнейшие обновления автомобили будут получать по воздуху при помощи технологии SOTA.

Напомним, что на российском рынке Jaguar I-Pace является лидером по продажам новых электрокаров. Его стоимость начинается от 6 246 000 рублей.