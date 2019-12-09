Два новейших кроссовера от Zotye могут приехать в Россию

Пока окончательного решения о том, какие конкретно новинки доберутся до России нет, но в перспективе это могут оказаться два кроссовера, которые еще даже не поступили в продажу в Китае.

Если новинки окажутся продаваемыми в Китае, то их привезут в нашу страну. Речь идеи о модели с кодовыми названиями B21 и А16, представленными в качестве прототипов этой весной в Шанхае.

Первый является среднеразмерным автомобилем, а второй это будет компактный кроссовер с предположительным серийным названием Zotye TS5.

Объединяет обе новинки общая новая платформа ZFA, а также новый фирменный дизайн марки.

Zotye TS5