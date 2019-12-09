Объявлены цены на новый кроссовер GAC GS8 для России



О появлении этого автомобиля на российском рынке сообщалось не раз и вот ожидание поклонников бренда закончилось.

В Москве провели не только презентацию нового GAC GS8, но также озвучили цены и спецификации. Для россиян новинку предложат только с одним двигателем в трех комплектациях.

Единственным мотором стал 2,0-литровый агрегат с турбиной, который работает в тандеме с 6-ступенчатым «автоматом».

Мощность силовой установки составляет 190 лошадиных сил, а показатель крутящего момента равен 300 Нм. Система привода будет не только на переднюю, но и на обе оси.

Заявленный расход топлива при движении по трассе составляет 6,5-6,8 литра на 100 км пути. В базовой комплектации семиместный внедорожник будет переднеприводным и имеет ценник 1 898 000 рублей.

В ней среди доступных опций можно отметить наличие светодиодных ДХО и противотуманных фар, боковые зеркала с обогревом и электроприводом, а в салоне предложат отделку передней панели алькантарой, передние сидения с вентиляцией и обогревом, а также трехзонный климат-контроль, мультимедийную систему, камеру заднего вида и многое другое.

Самый доступный полноприводный вариант кроссовер оценили в 2 198 000 рублей, а топовая комплектация получила ценник 2 498 000 рублей. С 9 декабря GAC GS8 стал доступен для заказа.