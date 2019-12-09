В сообщении ведомства указано, что Jeep отзывает в России более 200 автомобилей Cherokee, проданных на авторынке в период с марта прошлого года.

В отзывных транспортных средствах выявили вероятность наличия неправильных настроек в электронном блоке управления коробкой передач.

В связи с этим есть вероятность некорректной работы трансмиссии и неожиданной остановки ДВС.

Владельцам отзывных машин проведут проверку ПО и при необходимости перепрограмируют блок управления. Все работы в рамках сервисной акции будут проведены за счет компании.