Компания Land Rover выпустит дешевый кроссовер в стиле Defender

Как выяснило издание Autocar, в течение пяти ближайших лет Land Rover выпустит новый дешевый кроссовер в стиле Defender.

Его стоимость составит порядка 25 тысяч фунтов или около 2 млн рублей. С таким ценником новая модель станет самой доступной в линейке компании. Дебют прототипа кроссовера ожидается в 2021 году.

Есть данные, что это будет автомобиль с дизайном, выполненным по мотивам нового Defender. В его основе расположится модернизированная платформа D8 Land Rover с названием D10.

Эта платформа создавалась для относительно недорогих авто, и она предусматривает использование гибридной силовой установки.

Также одним из двигателей в моторной гамме может оказаться 1,5-литровый агрегат семейства Ingenium. Серийную сборку новинки планируют организовать на предприятии в Словакии.

Конкурентами кроссовера называют Volkswagen Tiguan, Jeep Compass и Mini Countryman.