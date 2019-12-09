Британским журналистам стали известны планы компании по выпуску нового кроссовера.
Компания Land Rover выпустит дешевый кроссовер в стиле Defender
Как выяснило издание Autocar, в течение пяти ближайших лет Land Rover выпустит новый дешевый кроссовер в стиле Defender.
Его стоимость составит порядка 25 тысяч фунтов или около 2 млн рублей. С таким ценником новая модель станет самой доступной в линейке компании. Дебют прототипа кроссовера ожидается в 2021 году.
Есть данные, что это будет автомобиль с дизайном, выполненным по мотивам нового Defender. В его основе расположится модернизированная платформа D8 Land Rover с названием D10.
Эта платформа создавалась для относительно недорогих авто, и она предусматривает использование гибридной силовой установки.
Также одним из двигателей в моторной гамме может оказаться 1,5-литровый агрегат семейства Ingenium. Серийную сборку новинки планируют организовать на предприятии в Словакии.
Конкурентами кроссовера называют Volkswagen Tiguan, Jeep Compass и Mini Countryman.
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