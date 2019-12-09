Появилась свежая информация о Lada Granta нового поколения

«АвтоВАЗ» запустил в продажу обновленное семейство Гранты, выполненной в Х-стиле и оно снова стало пользоваться хорошим спросом на рынке.

Обновленная Гранта снова стала бестселлером российского рынка, но вазовцы уже работают над новым поколением модели.

Уже известно, что новая генерация популярного в России автомобиля должна выйти в 2021 году. Постепенно в сети появляются первые подробности о проекте.

Так, недавно выяснилось, что со сменой поколений изменится и платформа. В основе новой Lada Granta расположится платформа В0, а еще она получит немного увеличенные габариты.

Сейчас специалисты «АвтоВАЗа» работают над дизайном автомобиля. Модели уже есть на пластилине и в 3D. Наряду с этим компания закупает необходимое оборудование.

Над проектом работают не только вазовцы, но и специалисты из Румынии и Франции.