«АвтоВАЗ» запустил в продажу обновленное семейство Гранты, выполненной в Х-стиле и оно снова стало пользоваться хорошим спросом на рынке.
Появилась свежая информация о Lada Granta нового поколения
09.12.2019 13:35
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Обновленная Гранта снова стала бестселлером российского рынка, но вазовцы уже работают над новым поколением модели.
Уже известно, что новая генерация популярного в России автомобиля должна выйти в 2021 году. Постепенно в сети появляются первые подробности о проекте.
Так, недавно выяснилось, что со сменой поколений изменится и платформа. В основе новой Lada Granta расположится платформа В0, а еще она получит немного увеличенные габариты.
Сейчас специалисты «АвтоВАЗа» работают над дизайном автомобиля. Модели уже есть на пластилине и в 3D. Наряду с этим компания закупает необходимое оборудование.
Над проектом работают не только вазовцы, но и специалисты из Румынии и Франции.
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