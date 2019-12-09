Разработка нового проекта стартовала несколько лет назад, причем в нем акционер компании Daimler не участвовал.
Конкурента «ГАЗели» выпустит «КамАЗ»
09.12.2019 13:11
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Пока о новом проекте информации немного. Известно лишь, что КамАЗ разрабатывает конкурента ГАЗели, однако в данном случае речи о пассажирских модификациях не идет.
Это будут грузовые легкие коммерческие автомобили, выпуск которых стартует в следующем году, но это будет опытно-промышленное производство.
При этом полноценное серийное производство запланировано на 2021-2022 г.
Новые коммерческие автомобили будут продаваться под брендом «КамАЗ», пишут «Ведомости», ссылаясь на представителя компании.
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