Новые шины разрабатывались совместно с мировыми автопроизводителями и впервые были продемонстрированы весной прошлого года на мотор-шоу в Женеве.

При этом с того момента их серьезно доработали и теперь они взаимодействуют с бортовой электроникой автомобиля и способны корректировать или даже активировать некоторые системы.

Компания Pirelli выпустила «умные» шины с доступом в интернет и возможностью активации системы контроля устойчивости или ABS.

В шинах встроены различные датчики, определяющие давление, внутреннюю температуру, глубину протектора и другое.

Более того они способны взвешивать автомобиль.

Всю информацию шины передают на бортовую электронику, а еще их датчики способны подключаться к сети 5G и передавать информацию об опасности на участке дороги другим транспортных средствам.