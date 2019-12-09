Новый пикап Great Wall Pao успешно дебютировал на рынке

Линейка пикапов вышла на китайский рынок 24 октября. Компании в первый месяц поступило более 16 тысяч заявок на пикап.

Также в компании рассказали, что в конце ноября с конвейера предприятия сошел 10-тысячный экземпляр новинки.

В Great Wall считают, что Pao успешно дебютировал на рынке за счет яркого дизайна, доступной цены и современной начинке.

Между тем, ранее стало известно, что Great Wall Pao могут появиться и на российском рынке, однако точные сроки выхода по неизвестны.