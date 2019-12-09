В Tesla пересмотрели график производства электро-пикапа Cybertruck

Первый электрический пикам Tesla Cybertruck будет выпускаться в трех версиях, две из которых полноприводлные и одна заднеприводная.

На презентации глава Tesla Илон Маск заявил, что производство самого доступного пикапа с задним приводом начнется в конце 2021 года, а позже начнут собирать и полноприводные более дорогие версии.

Сейчас автопроизводитель принимает предварительные заказы на пикап. В первую неделю было оформлено свыше 250 тыс. заявок, из которых только 17% пришлось на заднеприводную версию пикапа.

Получается, что клиентам компании не нужен пикап за $39 900, так как их больше интересуют более дорогие версии, которые оцениваются в $49 900 и $69 900 в зависимости от мощности.

В связи с этим Маск изменил график производства и первыми начнут выпускать полноприводные пикапы, тогда как самая базовые варианты поступят в продажу позже.