Базовая цена KIA Soul за два года выросла на 138 тысяч рублей

На эту сумму автомобиль подорожал с ноября 2017 года, выяснили специалисты сайта «Цена Авто».

Сейчас KIA Soul оценен в 1 029 900 рублей минимум, а два года назад базовая цена была на 138 тысяч рублей меньше.

В начальной комплектации модель имеет 1,6-литровый двигатель мощностью 123 лошадиных силы.

Топовый вариант оценен в 1 649 900 рублей и в нем автомобиль уже имеет двухлитровый 150-сильный мотор.

http://tvoe-avto.com/202621-na-avtotore-startovalo-proizvodstvo-kia-soul-po-polnomu-ciklu.html