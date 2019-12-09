Недорогой аналог Mercedes-Benz G-Class получил 400-сильный турбомотор

Внедорожник Beijing BJ80 от концерна BAIC на китайском рынке предлагается с сентября текущего года.

Эта модель внешне очень сильно похожа на легендарный Mercedes-Benz G-Class только стоит в несколько раз дешевле.

На старте продаж китайский внедорожник предлагался только с 2,3-литровым турбомотором мощностью 250 лошадиных сил и шестиступенчатой автоматической трансмиссией.

Но теперь стало известно, что Beijing BJ80 оснастят новым более мощным агрегатом, и им станет 3,0-литровый битурбированный 6G30 с 400 сильной отдачей.

Во сколько оценят мощную версию BJ80 пока неизвестно. Модификация с 2,3-литровым турбомотором стоит от 300 тыс. юаней, что в пересчете 2,7 млн рублей. Mercedes-Benz G-Class на китайском рынке оценивается в пересчете от 12 млн рублей.