Продажи автомобилей Skoda в ноябре увеличились на 11%

При этом стоит отметить, что рост продаж наблюдается на фоне падающего авторынка России. За период с начала года чешская марка в стране реализовала 74 436 новых авто, что на 8% больше.

Доля компании на рынке составила 5,0%, тогда как годом ранее показатель был 4,5%. Модель Octavia остается бестселлером бренда с результатом 3 266 единиц, что на 43% больше.

Лифтбек Rapid продемонстрировал отрицательную динамику продаж на 15% до 3 176 ед.

Кроссовер Skoda Kodiaq находится на третьем месте по продажам с показателем 2 553 экземпляра, что больше на 27%.