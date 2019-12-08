Tesla впервые стала самым крупным автопроизводителем в мире по выпуску «зеленых» автомобилей.
Tesla возглавила мировой рейтинг производителей электромобилей
08.12.2019 21:55
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Ранее первое место принадлежало китайской компании BYD. Последняя в 2019 году выпустила 787 150 электрических и гибридных автомобилей, а у Tesla показатели немного выше — 807 954 авто.
Стоит учесть, что Tesla занимается производством только электрокаров, и после того как компания смогла наладить производство Model 3, ее продажи начали расти в США и Европе.
В следующем году в Китае начнутся продажи электрокаров Tesla произведённых на новом заводе в Шанхае.
Предприятие уже работает, но пока машины с этого завода не поставляются дилерам.
Напомним, глава Tesla Илон Маск недавно представил новый пикап Tesla Cybertruck, и он уже вызвал ажиотажный спрос.
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