Tesla возглавила мировой рейтинг производителей электромобилей

Tesla впервые стала самым крупным автопроизводителем в мире по выпуску «зеленых» автомобилей.

Ранее первое место принадлежало китайской компании BYD. Последняя в 2019 году выпустила 787 150 электрических и гибридных автомобилей, а у Tesla показатели немного выше — 807 954 авто.

Стоит учесть, что Tesla занимается производством только электрокаров, и после того как компания смогла наладить производство Model 3, ее продажи начали расти в США и Европе.

В следующем году в Китае начнутся продажи электрокаров Tesla произведённых на новом заводе в Шанхае.

Предприятие уже работает, но пока машины с этого завода не поставляются дилерам.

Напомним, глава Tesla Илон Маск недавно представил новый пикап Tesla Cybertruck, и он уже вызвал ажиотажный спрос.