Ford сделал для нового Focus кросс-версию с богатым оснащением

Ford в Европе представила новую версию Focus, которая получила богатую комплектацию и особое оформление экстерьера.

Новинкой стала Focus Active X Vignale, а она представляет собой кросс-версии, которая оснащена новыми опциями, эксклюзивными 17-дюймовыми колесными дисками, черной крышей и двухцветными корпусами боковых зеркал. Салон в версии Vignale будет исключительно кожаный.

Про моторы для Focus Active X Vignale пока ничего не сообщили, но скорее всего будут доступны самые мощные силовые установки, а это 150- 182-силльные бензиновые агрегаты и 150-сильный двухлитровый дизель.

Цены и полные комплектации на Focus Active X Vignale раскроют в ближайшее время.

Напомним в России Ford недоступен, компания покинула рынок, оставив только подразделение занимающиеся коммерческими машинами.