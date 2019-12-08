BMW заявила об отмене платной подписки на сервис Apple CarPlay

BMW единственная компания, которая за доступ к предустановленной в мультимедийной системе оболочке Apple CarPlay просила с клиентов 80 долларов год.

В 2018 году баварский автопроизводитель решил со своих клиентов со смартфонами iPhone за возможность подключения к CarPlay ежегодно брать 80 долларов, и эта цена указана для США.

В Великобритании сервис оценили в 85 фунтов стерлингов, а в России в 8 900 рублей.

За получение доступа к CarPlay без ограничений в России клиенту компании приходилось платить 25 600 рублей, а в США 300 долларов.

В компании за платный CarPlay оправдывались тем, что для его работы в машину нужно было устанавливать дополнительное оборудование.

При этом ни один автопроизводитель за Apple CarPlay не взимал плату. Теперь в BMW отменили оплату за CarPlay, но только на машины 2019 и 2020 модельного года.