Два пикапа сразились в перетягивании каната с Mercedes-Benz X-Class

На канале Carwow регулярно выходят очень необычные сравнения машин, и в этот раз они решили сравнить пикапы в перетягивании каната.

На тесты взяли Mercedes-Benz X-Class с трехлитровый 258-сильным мотором с показателем крутящего момента 550 Нм и пикап Isuzu D-Max с 1,9-литровым 164-сильным агрегатом.

Позже в видео появился пикап Toyota Hilux с 2,4-литровым ДВС мощностью 150 л.с. и 400 Нм крутящего момента.

Новую японскую машину добавили в одну сцепку с Isuzu, чтобы бороться с мощным Mercedes-Benz X-Class.

Видео стоит досмотреть до конца чтобы узнать, смогли ли два японских пикапа перетянуть мощный Mercedes-Benz X-Class.