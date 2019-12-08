Бюджетный кросс-универсал Volkswagen C-Trek поступил в продажу

Volkswagen начала продажи обновленной версии высокого универсала C-Trek. Эта модель получила ряд изменений во внешности и новое оборудование.

В основе вседорожного универсала лежит тележка, используемая в прошлой генерации седана Volkswagen Bora.

От «четырехдверки» универсалу досталась не только платформа, но и моторная гамма, которая состоит из 1,4-литрового турбомотора мощностью 131 л.с. и базового 1,6-литрового атмосферного двигателя.

Рестайлинговая версия кросс-универсала C-Trek отличается расширителями колесных арок, некрашеным пластиковым обвесом по периметру кузова, а также именными бамперами и видоизменённой радиаторной решеткой.



Рестайлинговый Volkswagen C-Trek в Китае стоит от 126 000 до 163 000 юаней, что в пересчёте от 1,1 до 1,5 млн рублей.

Для кросс-универсала в качестве опции предлагается подогрев кресел, парктроник, бесключевой доступ в салон, камера кругового обзора и ряд других современных систем.