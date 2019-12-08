Rolls-Royce Phantom превратили в 7-метровый бронированный лимузин

Klassen готова из нового поколения Rolls-Royce Phantom создать бронированный автомобиль длиной более 7 метров.

Немецкая компания показала рендеры бронированного лимузина, разработанного на базе длиннобазного Rolls-Royce Phantom EWB.

В ателье заявляют, что могут за счёт специальной вставки увеличить длину машины на 1050 мм.

В Klassen предлагают для роскошного лимузина защиту по классу B7. Автомобиль с ней способен выдержать обстрел из автомата Калашникова и снайперской винтовки калибром 5,45 и 7,62 миллиметра.

Также бронированный автомобиль выдержит небольшой взрыв под днищем.

Помимо защиты, лимузин оснастят компьютером iMac и аудиосистемой Bang & Olufsen. Также будет доработана подвеска с учётом увеличения массы. Мотор Rolls-Royce Phantom останется без изменений.

Под капотом восьмого поколения Rolls-Royce Phantom устанавливается 6,75-литровый V12 мощностью 571 л.с.. Работает агрегат с 8-ступенчатой автоматической коробкой.

Заказчику бронированный и удлиненный Rolls-Royce Phantom EWB обойдется в 3 миллиона евро, а по актуальному курсу это около 211 миллионов рублей.