Euro NCAP провела краш-тест для нового поколения Skoda Octavia. Эта модель получила максимальное количество звезд – 5, но специалисты отметили некоторые недостатки по безопасности.
Новая Skoda Octavia получила наивысший балл за краш-тест
При фронтальном столкновении с частичным перекрытием было отмечено, что водитель может получить травмы грудной клетки и левой голени.
Также травму левой голени получит передний пассажир. При столкновении автомобиля всей передней частью защита грудной клетки переднего пассажира была отмечена как «низкая».
При ударе боковой части машины о столб, отмечается высокая вероятность получения травмы грудной клетки водителя. В Euro NCAP назвали такие результаты не самыми лучшими.
Но положение в новой Octavia спасли активные системы безопасности, которые очень хорошо работают в любых условиях.
При этом система распознавания пешеходов плохо видит человека, если он двигается от правой обочины к левой. Также специалисты поставили низкий балл системе контроля скорости.