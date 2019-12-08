Новая Skoda Octavia получила наивысший балл за краш-тест

Euro NCAP провела краш-тест для нового поколения Skoda Octavia. Эта модель получила максимальное количество звезд – 5, но специалисты отметили некоторые недостатки по безопасности.

При фронтальном столкновении с частичным перекрытием было отмечено, что водитель может получить травмы грудной клетки и левой голени.

Также травму левой голени получит передний пассажир. При столкновении автомобиля всей передней частью защита грудной клетки переднего пассажира была отмечена как «низкая».

При ударе боковой части машины о столб, отмечается высокая вероятность получения травмы грудной клетки водителя. В Euro NCAP назвали такие результаты не самыми лучшими.

Но положение в новой Octavia спасли активные системы безопасности, которые очень хорошо работают в любых условиях.

При этом система распознавания пешеходов плохо видит человека, если он двигается от правой обочины к левой. Также специалисты поставили низкий балл системе контроля скорости.

