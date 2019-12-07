Продажи новых люксовых машин в России сократились на 10%

Снижение объёмов проданных люксовых авто наблюдается за период с января по октябрь включительно.

В этот период россияне приобрели 1 065 новых авто сегмента Luxury, что на 10% меньше, чем годом ранее, когда результат составил 1 188 штук.

Лидером по-прежнему остается Mercedes-Benz Maybach S-Class, на который приходится 35% рынка или 392 проданных экземпляра.

Продажи модели просели на 37%. На втором и третьем месте в сегменте оказались авто брендов (112 ед.; -43%) и Aston Martin (9 ед.; -31%), а замыкают первую пятерку Lamborghini (117 ед.; рост в 2,4 раза) и Rolls-Royce (143 ед.; рост в 2 раза), пишет «Автостат».