Компания Lynk & Co представила купе-кроссовер 05

Внешность китайского кроссовера была рассекречена фотошпионами еще до официальной презентации. Компания Lynk&Co, которую создали Geely и Volvo, представила свой новый кроссовер — Lynk&Co 05.

Модель получила «модный» купеобразный кузов и самые современные технологии, которые есть у китайского и шведского автопроизводителя.

В целом новинка выполнена в фирменном стиле марки, но радиаторная решетка Lynk&Co 05 немного отличается от других моделей компании.

Длина представленного кроссовера 4592 мм, а еще машину оснастили большими колесными дисками (20 дюймов) и она получила оригинальный интерьер.

Салон нельзя сравнить с другими моделями марки, так как в нем много деталей выполнено с асимметрией. Так, на центральной консоли разместили огромный дисплей, а панель приборов сделали цифровой с 12,3-дюймовым экраном.

Кнопок в салоне Lynk&Co 05 минимум, и водителю всеми функциями предлагают управлять с 12,7-дюймового дисплея мультимедийной системы.

Комплектации для кроссовера будет очень богатыми и в них предложат панорамную крышу, кожаный салон, проекционный дисплей и самые современные электронные помощники водителю.

На старте продаж Lynk&Co 05 будет предлагаться с 2,0-литровым 190-сильным ДВС от Volvo и восьмиступенчатым «автоматом».

Позже в продаже появится версия с гибридной силовой установкой, основанной на базе 1,5-литрового турбомотора.

В Китае Lynk&Co 05 в продажу поступит весной следующего года. О ценах на модель пока ничего не сообщается, но специалисты полагают, что это будет самая дорогая модель бренда.