Названы топ-10 регионов России по количеству автодилеров

Российские аналитики рассказали о регионах страны, где больше всего числится дилерских центров по продаже новых автомобилей.

Как рассказали аналитики из «Автостат», по состоянию на середину октября в нашей стране насчитывалось 3 323 автосалона.

Больше всего их зафиксировано в Москве и Подмосковье – 565 дилерских центров. На втором месте располагается Северная столица с результатом 238 автосалонов и долей 7,2%.

В этом случае также учитывали дилеров, которые находятся в Ленинградской области. Лидерами среди нестоличных регионов оказались Самарская область (122), Татарстан (120) и Тюменская область (120).

Следом за ними оказались: Краснодарский край (117), Свердловская область (116), Челябинская область (113), Башкортостан (100) и Ростовская область (88).