Названы сроки выхода и двигатели для нового Volkswagen Golf в РФ

О том, что новое поколение хэтчбека Volkswagen Golf доберется до российского рынка стало известно сразу после его презентации .

Более точные сроки выхода объявлены не были, также как и не назвали его спецификации.

Однако журналисты «АвтоВестей» исправили ситуацию и выяснили, когда в России стоит ждать восьмой Golf и с какими силовыми установками его предложат в нашей стране.

Как выяснилось, автомобиль появится в продаже в четвертом квартале 2020 года.

Линейка двигателей будет представлена уже знакомыми 1,6 и 1,4-литровыми агрегатами мощность 110 и 125 или 150 л.с. для базового двигателя будет доступна шестискоростная автоматическая КП Aisin, а вот 1,4-литровые моторы будут работать только с 8-скоростным «автоматом» Aisin.

Пока в компании не определились, предлагать ли для хэтчбека дизельную версию. Подробностей об оснащенности модели пока нет.