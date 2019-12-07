Из-за дефектных подушек Takata отзовут еще почти 1,4 млн машин

В общей сложности на сервис будет отправлено почти 1.4 млн автомобилей, оснащенных дефектными подушками безопасности фирмы Takata.

Об отзыве объявили регулирующие органы США, которые отметили, что бракованные подушки стали причиной смерти еще одного водителя в Австралии.

Также серьезные травмы получили еще два человека. Отмечается, что в подушках выявили новый дефект.

Так, они способны не только взрываться в любой момент из-за брака, но и впитывать влагу, что в результате приводит к тому, что они полностью не раскрываются при ДТП, либо просто разрываются.

Автопроизводители, чьи автомобили оборудованы дефектными подушками, уже отреагировали на обращение регулятора и объявили о запрете эксплуатации авто разных годов и моделей.

Например, Mitsubishi сообщила только об отзыве одной модели, но не сказано какой, а BMW запретила эксплуатацию авто 3-серии 1995-1999 годов выпуска.