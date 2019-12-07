Названы самые ожидаемые в России среднеразмерные кроссоверы

В следующем году на российском рынке появится очень много новых моделей кроссоверов, которые сейчас являются самыми востребованными автомобилями, причем не только в РФ, но и во всем мире.

Специалисты портала «Цена Авто» назвали «десятку» самых ожидаемых кроссоверов в РФ, причем в списке нет моделей от KIA и SKODA.

В начале года в дилерских центрах появится кроссовер Opel Grandland X, причем эту модель будет производить в Калуге.

Также французский концерн PSA, в его состав входит марка Opel, на российский рынок привезет премиальный DS7 Crossback.

Эту модель представили еще в 2017 году, и в Европе она конкурирует с Audi Q5, BMW X3 и Mercedes-Benz GLC.

В следующем году также появится пятое поколение кроссовера Honda CR-V и рестайлинговый Mitsubishi Pajero Sport.

Китайская компания Geely начнет продажи своего нового купеобразного кроссовера FY11, только в России модель будет предлагаться под другим именем.

Также ожидаемыми кроссоверами стали удлиненный Volkswagen Tiguan, Audi Q5 и спортивная версия Audi SQ5.