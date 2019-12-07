Чинить или продавать? Что делать с машиной после аварии?

После того как автомобиль попадет в аварию, перед его владельцем встает дилемма: заниматься дорогостоящим и утомительным ремонтом или решить проблему путем продажи битого авто? Ситуации бывают разные, но большинство автовладельцев отдает предпочтение второму варианту.

Преимущества продажи битого автомобиля

Раньше во дворах крупных городов на глаза часто попадались битые машины, которые стояли на одном и том же месте долгие годы. Сейчас такая картина стала редкостью, так как любой владелец автомобиля, не желающий тратить деньги и время на его восстановление, может обратиться в одну из компаний, которые специализируются на выкупе побывавших в ДТП транспортных средств. Они позволяют решить эту проблему довольно оперативно. Выкуп авто после ДТП имеет следующие преимущества перед ремонтом:

исчезает необходимость заниматься поисками редких автозапчастей для починки машины;

компенсация остаточной стоимости автомобиля выплачивается его владельцу сразу и в наличной форме;

решение всех проблем, связанных с переоформлением авто, берет на себя юрист скупщика;

исчезает необходимость искать автосервис для ремонта битой машины;

отпадает необходимость в хранении битой машины.

Как найти компанию для продажи битого авто

Совершение любых операций с крупными финансовыми суммами требует усиленной бдительности. При поиске надежной компании, предоставляющей услуги по выкупу машин, которые побывали в дорожно-транспортных происшествиях, нужно выполнять следующие рекомендации:

необходимо удостовериться в том, что специалисты, занимающиеся оценкой авто и оформлением соответствующих документов, имеют требующиеся лицензии;

предпочтение следует отдавать компаниям, долго работающим на этом рынке и имеющим многочисленный штат работников;

при наличии возможности желательно воспользоваться услугами самостоятельно нанятых оценщика и юриста, чтобы исключить вероятность занижения стоимости машины и ошибок при составлении договора.

Попасть в дорожно-транспортное происшествие может любой автомобиль. Если полученные в результате аварии повреждения незначительны, то можно быстро и недорого восстановить первоначальный вид машины. Если же дефекты оказались серьезными, то ремонт может вызвать большие сложности, и в таких ситуациях гораздо проще продать неисправное транспортное средство.