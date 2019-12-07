Hongqi HS7 на базе Toyota Crown установил новый рекорд продаж

Как пишут китайские СМИ, за пять месяцев было продано 3,5 тыс. ед. Hongqi HS7. Как оказалось, на самом большом автомобильном рынке, где за год продается свыше 25 млн автомобилей, это абсолютный рекорд для модели.

Сейчас Hongqi HS7 по продажам за пять месяцев обошел Hyundai Santa Fe и Nissan Terra.

В Китае дилерские центры премиальной марки продают Hongqi HS7 по цене от 269,9 тыс. юаней, что в пересчете составляет около 2,5 млн рублей.

Hongqi HS7 создан на модернизированной платформе Toyota Crown. Автомобиль позиционируется как конкурент BMW X5, а его длина превышает 5 метров.

В китайской модели есть пневматическая подвеска, колесные диски на 20 дюймов, светодиодные фары, а в салоне современная мультимедийная система, отделка кожей, а также трехзонный климат-контроль и многое другое.

Моторная гамма Hongqi HS7 представлена трехлитровым турбированным двигателем с отдачей 337 лошадиных сил, работающий в паре с восьмискоростным автоматом и системой полного привода. Разгон до первой сотни займет 7,8 секунды.