Новую Lada Granta начнут использовать в Росгвардии

«АВТОВАЗ» сертифицировал для Росгвардии седан Lada Granta. На специальную модификацию было оформлено Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

Согласно опубликованному на сайте Росстандарта документу, седан для Росгвардии будет оснащаться моторами мощностью 87 л.с., 97 л.с. и 106 л.с. Трансмиссия для модели будет предлагаться механическая или автоматическая.

На крыше седана будет устанавливаться светоакустическая панель, а в салоне размесят радиостанцию и систему видеонаблюдения.

К тому же автомобиль можно будет оснастить системой дистанционного запуска ДВС, навигационной системой и бортовым компьютером.