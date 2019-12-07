«АВТОВАЗ» сертифицировал для Росгвардии седан Lada Granta. На специальную модификацию было оформлено Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Новую Lada Granta начнут использовать в Росгвардии
07.12.2019 22:33
20 0
Согласно опубликованному на сайте Росстандарта документу, седан для Росгвардии будет оснащаться моторами мощностью 87 л.с., 97 л.с. и 106 л.с. Трансмиссия для модели будет предлагаться механическая или автоматическая.
На крыше седана будет устанавливаться светоакустическая панель, а в салоне размесят радиостанцию и систему видеонаблюдения.
К тому же автомобиль можно будет оснастить системой дистанционного запуска ДВС, навигационной системой и бортовым компьютером.
Комментарииcomments powered by HyperComments