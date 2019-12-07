Стала известна дата выхода нового Audi RS Q8 в России

Недавно представленный спортивный кроссовер Audi RS Q8 на российском рынке появится в конце второго квартала 2020 года.

Цена за Audi RS Q8 будет приблизительно от 7,5 млн рублей. Для сравнения в Европе данная модель будет предлагаться от 127 тыс. евро, что в пересчете по текущему курсу составляет около 9 млн рублей.

На сайте производителя указано, что Audi RS Q8 в Германии появится в первом квартале, а на российском рынке в первой половине года.

Российский офис о ценах на «заряженный» кроссовер пока ничего не сообщает.

Напомним, Audi Q8 RS был представлен на мотор-шоу в Лос-Анджелесе в прошлом месяце.

Данную модель оснастили четырехлитровым V8 TFSI и 48-вольтовым стартер-генератором.

Мощность силовой установки Audi RS Q8 составляет 592 л.с. и 800 Нм крутящего момента.