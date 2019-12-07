В JAC рассказали о новых моделях для России в 2020 году

Российский офис компании JAC Motors рассказал, какие в 2020 году в стране появится новинки.

Так, в августе следующего года начнут продажи флагманского семиместного кроссовера JAC S7. О его ценах и комплектациях пока ничего неизвестно.

JAC S7 будет собирать в Казахстане, пишет gazetadaily.ru. Также в 2020 году на российском рынке появится JAC S4, но эта модель поступит в продажу ближе к концу года.

В JAC Motors также напомнили, что на российском рынке появится еще электрокар JAC iEVS7. Уже сейчас ведут его подготовка для продаж на российском рынке.

Помимо новых моделей в следующем году будут предлагать кроссоверы JAC S3 и JAC S5, а также пикап JAC T6.