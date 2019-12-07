Автоэксперты назвали основные ошибки при эксплуатации машины зимой

Игорь Моржаретто и Алексей Хресин являются независимыми экспертами, которые могут дать дельные советы автовладельцам.

Они изданию iReactor рассказали про главные ошибки в эксплуатации машины зимой.

Как пишет сетевое издание со ссылкой на Игоря Моржаретто и Алексея Хресина, длительный прогрев в зимний период для автомобиля не нужен.

Как заявили специалисты: «Прогревать замерзший автомобиль дольше минуты-двух — не самая лучшая идея».

Объясняется это тем, что работа мотора вхолостую сокращает его срок службы и увеличивает расход топлива.

Моржаретто считает, что современные моторы не нуждаются в длительном прогреве зимой.

При этом специалисты отметили что, прогрев все-таки нужен, но, только чтобы убрать тепловой зазор между металлическими деталями.

Также не стоит при севшем аккумуляторе пытаться крутить продолжительное время стартер. Если машина не завелась с первой попытки, то следует через несколько секунд попробовать снова.

Если аккумулятор подсел и его мощности не хватает, для того чтобы завестись, то лучше обратиться за помощью.

Также в сильные морозы не стоит поливать стекло двери кипятком, так как от горячей воды оно может очень легко лопнуть.

«Что касается поливания горячей воды на стекла, то лучшего способа угробить стекло, пожалуй, придумать себе тяжело. Современные стекла и так достаточно тоненькие, поэтому их испортить можно, даже включив горячий воздух в холодной машине» — цитирует издание специалистов.