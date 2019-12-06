Представитель АвтоВАЗа рассказал о качестве автомобилей LADA

Представитель издания Autonews провела большое интервью с шеф-дизайнером компании «АВТОВАЗ» и узнала о качестве автомобилей Lada.

Стив Маттин уже восемь лет работает в России и под его руководством был создан дизайн современных автомобилей марки Lada.

В интервью Маттину задали вопрос: «Когда качество автомобилей Lada станет лучше?».

На это дизайнер заявил, что компания постоянно улучшает качество выпускаемых автомобилей и улучшает их дизайн.

По мнению Стива Маттина многие думают о качестве Lada отталкиваясь от прежних моделей, но сейчас компания выпускает совершенно другие модели – Vesta и XRAY, и они уже соответствуют европейскому уровню качества.

Представитель «АВТОВАЗа» отметил, что не стоит «Ладу» сравнивать с премиальными немецкими автомобилями, так как они стоят в несколько раз дороже и относятся к другой категории.