Озвучены цены на бюджетный аналог внедорожника Toyota Land Cruiser 200

Внедорожник Hengtian L4600 уже прошёл сертификацию в Китае и скоро он поступит в продажу.

По сути Hengtian L4600 является копией Toyota Land Cruiser 200, но в китайской машине немного изменена передняя часть.



Известно, что длина внедорожника 5 089 мм, а размер колесной базы составляет 2 950 мм. Это даже больше чем у Land Cruiser 200.

Под капотом клона будет устанавливаться V-образный восьмицилиндровый ДВС объёмом 4,6-литра мощностью 286 л.с. Трансмиссия будет доступна механическая и автоматическая.

Комплектация Hengtian L4600 будет достаточно богатая, в том числе предложат семиместный салон, камеру кругового обзора, панорамный люк и современную мультимедийную систему с большим сенсорным экраном.

По данным китайских профилирующих автомобильных изданий, Hengtian L4600 будет стоить от 211 800 юаней, что в пересчете около 1,9 млн рублей.

Toyota Land Cruiser 200 в Китае сейчас стоит от 7 млн рублей.