В Женеве пройдет премьера электрического суперкара-внедорожника

Дизайн машины был создан специально для Саудовской Аравии, и по мнению дизайнеров на подобных авто жители арабской страны будут ездить через 10 лет.

GFG Style 2030 можно назвать суперкаром-внедорожником, а его внешность соответствует существующим суперкарам, но полный привод и высокий дорожный просвет дает возможность передвигаться за пределами дорог общего назначения.



В основе машины лежит алюминиевая пространственная рама, а элементы кузова выполнены из карбона.

Выкрашен суперкар в цвета флага Саудовской Аравии. В движение автомобиль должен приводиться электрической силовой установкой мощностью 540 л.с., а этого достаточно чтобы совершать разгон от 0 до 100 км/ч за 3,5 сек.

Максимальный запас хода продемонстрированной на рендерах модели небольшой – 365 км.



GFG Style 2030 в 2020 году будет представлен в марте на Женевском международном автосалоне.