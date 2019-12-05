В GM рассматривают возможность выпуска кроссовера Corvette

В концерне пока не делают громких заявлений, но и не отрицают, что Corvette может стать отдельным суббрендом, и под этим именем будет производиться кроссовер.

В октябре Ford представила электрокроссовер Mustang Mach-E, и название машины вызвало бурную реакцию особых поклонников «Мустанга».

По их словам, электрический кроссовер ничего общего не имеет с масл-каром, за исключением некоторых внешних элементов.

В GM наблюдают за реакцией на Mustang Mach-E, и пока не делают каких-либо заявлений в отношении Corvette. Но глава GM Мэри Барра не исключила, что Corvette может стать отдельным суббрендом.

Ранее уже были сообщения, что Corvette уже превратился в отдельный бренд, так как под одним именем выпускают большое количество модификаций, начиная от С8 Stingray за $60 000 и заканчивая версии ZR1, которая стоит в два раза дороже.

Специалисты не исключают, что GM всё-таки решится на создание новой модели с именем Corvette, и скорее всего новой моделью станет конкурент Mustang Mach-E.