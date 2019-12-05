Поставки Nissan GT-R50 клиентам запланированы на конец 2020 года

Концепт уникального Nissan GT-R50 , созданного в честь 50-летия модели, был представлен еще в прошлом году.

Как известно, модель создавали специалисты компании и дизайн-студии ItalDesign, а ее тираж будет ограничен 50 экземплярами.

Ранее сообщалось, что стоимость одного автомобиля составит 900 тысяч евро. Теперь компания рассказала, когда начнутся поставки спорткара клиентам.

Как выяснилось, первые автомобили клиенты начнут получать уже к концу следующего года. Сейчас почти на все запланированные экземпляры оформлен предзаказ. Каждый из Nissan GT-R50 будут собирать вручную.