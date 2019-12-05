Стало известно, какие новинки привезет Subaru в РФ в 2020 году

Компания Subaru на следующий год запланировала несколько новинок для российского рынка.

Как стало известно российским СМИ, на наш рынок автопроизводитель привезет обновленный кроссовер Subaru XV. Его презентация состоялась в прошлом месяце, о чем более подробно уже сообщалось.

Также бренд порадует россиян специальными версиями моделей Forester и Legacy. Эти новинки станут доступны для покупки во второй половине 2020 года.

Что касается представленного в этом году нового Outback, то в 2020 году его ожидать не стоит, так как модель появится только в 2021 году.