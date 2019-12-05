Новые модели будут собирать на открывшемся в Индии заводе компании.
Компания Kia анонсировала новый кроссовер и минивэн
05.12.2019 18:51
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Автопроизводитель Kia официально анонсировал для Индии две новинки. Среди которых будет недорогой кроссовер и премиальный минивэн.
Что это будут за модели не сообщается, но предположения уже есть. Так, новым кроссовером станет серийная версия концепта с названием QYU.
Эта модель уже попадала в объективы камер. На рынке этот автомобиль станет конкурентом Hyundai Venue и в продажу он поступит во второй половине следующего года.
Что касается минивэна, то это будет индийская версия глобального Carnival. Он также тестируется в Индии и будет представлен на автосалоне в Дели в феврале 2020 года.
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