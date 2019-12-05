Компания Kia анонсировала новый кроссовер и минивэн

Новые модели будут собирать на открывшемся в Индии заводе компании.

Автопроизводитель Kia официально анонсировал для Индии две новинки. Среди которых будет недорогой кроссовер и премиальный минивэн.

Что это будут за модели не сообщается, но предположения уже есть. Так, новым кроссовером станет серийная версия концепта с названием QYU.

Эта модель уже попадала в объективы камер. На рынке этот автомобиль станет конкурентом Hyundai Venue и в продажу он поступит во второй половине следующего года.

Что касается минивэна, то это будет индийская версия глобального Carnival. Он также тестируется в Индии и будет представлен на автосалоне в Дели в феврале 2020 года.