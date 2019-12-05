АвтоВАЗ создал стенд для проведения ресурсных испытаний Lada

На предприятии российской компании в Тольятти появился новый роботизированный стенд, на котором теперь проводятся ресурсные испытания автомобилей.

Информацию о стенде сообщила газета «ВА-Волжский Автостроитель». Отмечается, что только на таким методом теперь будут проводить проверку навесных узлов кузова Lada.

Роботизированный стенд позволит обеспечить не только максимально приближенную к реальным условиям эксплуатации оценку конструкции машины, но и сократить сроки испытаний.

Стоит отметить, что российский автогигант постоянно работает над улучшением качества сборки автомобилей, а также совершенствует способы проверки уже готовых экземпляров.

Так, недавно сообщалось, что линия по сборке Лада Гранта была модернизирована, а двигатели машин начали проходить холодную и горячую обкатку, в том числе и на стендах, а также при разных скоростях.