Компания Лизинг.Онлайн создала удобный агрегатор предложений лизинговых и арендных компаний, максимально адаптированный под потребности и запросы клиентов. Благодаря новому онлайн-сервису потенциальные лизингополучатели могут сформировать единый запрос и направить его сразу всем лизингодателям-партнерам Leasing.Online. После этого можно выбрать наиболее подходящее предложение для заключения договора лизинга и перейти к оформлению сделки.

На основе информации, отправленной клиентом в систему, цифровая платформа:

автоматически подбирает лизинговые компании с высокой вероятностью одобрения сделки,

формирует заявку на расчет коммерческого предложения в автоматическом режиме.

Получив результаты по электронной почте или в личном кабинете на сайте Leasing.Online, клиент может самостоятельно сравнить все коммерческие предложения лизинговых и арендных компаний или начать общаться с несколькими потенциальными лизингодателями напрямую.

Участниками платформы Leasing.Online могут быть лизинговые брокеры и агенты лизинговых компаний, что является одним из преимуществ нового агрегатора. Сервис значительно упрощает процесс поиска наиболее подходящих условий лизинга и аренды транспортных средств, спецтехники и оборудования, ускоряет процесс согласования договора с лизинговой компанией. Тем самым лизингополучатели максимально быстро получают необходимое оборудование в пользование, а лизинговые компании открывают дополнительный канал продаж с возможностью увеличения объема нового бизнеса.

Генеральный директор Leasing.Online Ольга Шамшуварова констатирует, что на сегодняшний день лизинговая отрасль сильно отстает от других рынков в части цифровизации. «Наша задача собрать все предложения лизинговых и арендных компаний и сделать лучший независимый сервис для клиента по подбору, сравнению и выбору партнера. Мы намерены сфокусироваться на том, чтобы сделать клиентский путь прозрачнее, чем он есть сейчас на рынке», — сказала она.

Сервис Leasing.Online уже работает в тестовом режиме, услуги клиентам оказываются бесплатно. В настоящее время в числе партнеров Leasing.Online насчитывается более 20 лизинговых и более 500 арендных компаний.

C уважением,

Пресс-служба Leasing.Online:

pr@leasing.online

Ольга Ветрова