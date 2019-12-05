Ford Sollers просят поторопиться с продажей завода во Всеволожске

Как пишет «ТАСС», он призывает компании поторопиться и как можно скорее найти инвесторов и продать автомобильный завод во Всеволожске.

Напомним, что до июня этого года на этом предприятии осуществлялась сборка автомобилей Ford Focus и Ford Mondeo и там работали 940 человек.

В связи с решением компании Ford покинуть рынок легковых автомобилей в России, производство и продажа машин прекратилась. Как ранее сообщалось, у компании Ford Sollers было два потенциальных инвестора, готовых занять завод во Всеволожске, однако теперь нет ни одного инвестора.

Отмечается, что компании нужно принять правильное решение и изменить свою позицию, чтобы скорее продать завод.

Между тем, в Елабуге продолжается сборка коммерческих автомобилей Ford Transit, которые продолжают производить, продавать и обслуживать в России в прежнем режиме.