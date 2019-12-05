

Это будет «заряженный» вариант модели, причем есть данные, что его выпустят граниченным тиражом.

Хот-хэтч Toyota GR Yaris показали на тизерном видео, где продемонстрировали прототип ралийного авто для гоночного сезона.

Разработкой автомобиля занимались специалисты Gazoo Racing, которые добавили расширенные колесные арки, новую решетку радиатора, а также обвес в стиле ралийных авто.

По предварительной информации, в движение Toyota GR Yaris будет приводиться в движение силовым агрегатом мощностью более 200 лошадиных сил, а еще он получит полный привод.

Стоит отметить, что презентация новинки должна была пройти в прошлом месяце в Австралии, но мероприятие отложили в связи с лесными пожарами.