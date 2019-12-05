Японская компания анонсировала новую версию хэтчбека Yaris, который получит название GR Yaris.
Хот-хэтч Toyota GR Yaris показали на тизерном видео
05.12.2019 14:39
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Это будет «заряженный» вариант модели, причем есть данные, что его выпустят граниченным тиражом.
Хот-хэтч Toyota GR Yaris показали на тизерном видео, где продемонстрировали прототип ралийного авто для гоночного сезона.
Разработкой автомобиля занимались специалисты Gazoo Racing, которые добавили расширенные колесные арки, новую решетку радиатора, а также обвес в стиле ралийных авто.
По предварительной информации, в движение Toyota GR Yaris будет приводиться в движение силовым агрегатом мощностью более 200 лошадиных сил, а еще он получит полный привод.
Стоит отметить, что презентация новинки должна была пройти в прошлом месяце в Австралии, но мероприятие отложили в связи с лесными пожарами.
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