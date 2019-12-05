Новый внедорожник Genesis GV80 сфотографировали на заводе

Первые экземпляры нового внедорожника Genesis GV80 уже сходят с конвейера.



На предприятии по сборке новой модели и были созданы фотографии автомобиля, которые оказались в Сети.

То есть новинка оказалась полностью рассекречена, а значит совсем скоро состоится его официальная премьера.

Напомним, что ранее были опубликованы фото салона и были рассекречены некоторые подробности об оснащенности комплектаций.

Как сообщили зарубежные журналисты, сборка кроссоверов ведется со второго декабря. По предварительным данным, показ Genesis GV80 состоится 19 декабря.

Внешность кроссовера выполнена в стилистике флагманского седана и одноименного концепта, а в салоне модели для рынка Южной Кореи предложат аналоговую панель приборов, в тогда как экспортные варианты оснастят виртуальной панелью.

Также выяснилось, что первый кроссовер премиального бренда будет доступен для заказа с 15 вариантами цвета кузова, тремя версиями колесных диском диаметром от 19 до 22 дюймов, а также шестью разными вариантами оформления салона.