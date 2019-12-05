Volkswagen анонсировал новый купеобразный кроссовер Nivus

Для начала новый кроссовер появится на бразильском рынке, но планируется его выход и на другие рынки.

Volkswagen анонсировал новый купеобразный кроссовер с названием Nivus, сборку которого организуют на предприятии в Бразилии.

Презентация новинки, показанной на первом тизере, состоится в следующем году, а уже в мае его запланированы его продажи.

Уже известно, что кросс-купе будет создано на платформе MQB A0, а расстояние между осями составит 2 560 мм.

Также автопроизводитель обещает много новых систем и функций, а еще в модели будет мультимедийная система, разработанная бразильскими специалистами.

Информацию о моторной гамме не раскрывают, но предполагается, что одним из двигателей станет литровый агрегат как у Polo. Среди КП будет механика или 8-скоростной автомат.

Система приводу будет только на переднюю ось. Предварительная стоимость составит от 1,15 до 1,22 млн рублей в эквиваленте. Помимо бразильского авторынка, модель может появится и в Европе.