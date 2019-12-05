Brilliance в 2020 году в РФ представит обновленный Brilliance V3

Как стало известно агентству «Автостат» от представителя компании, рестайлинговый Brilliance V3 выйдет на российский рынок в конце лета или в начале осени 2020 года.

При этом комплектации компактного кроссовера обещают раскрыть уже в первом квартале следующего года.

Обновленная модель будет отличаться от предшественника серьезно обновленной внешностью и салоном. В экстерьере появится новая оптика, передний и задний бампер и решетка радиатора.

Также кроссовер стал длиннее и шире, а колесная база осталась без изменений – 2 570 мм. Габариты составят: 4240/1803/1600 мм.

Напомним, что актуальный Brilliance V3 вышел на российский рынок в этом году и предлагается в четырех комплектациях по цене от 839 000 рублей.